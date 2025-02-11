PSG goleó a Brest y está a un paso de los octavos de final en la Champions League

Paris Saint Germain venció 3-0 a Brest este martes 11 de febrero en condición de visitante por la ida de los playoffs de eliminación de la Uefa Champions League.

Los goles fueron obra de Vitinha y Ousmane Dembélé x2 para que el conjunto de Luis Enrique consiga una importante victoria.

Cabe destacar que el francés Ousmane Dembélé lleva 14 goles anotados en ocho encuentros durante el 2025, siendo uno de los mejores momentos de su carrera.

Con esto, Paris Saint Germain se colocó a un paso de los octavos de final de la Uefa Champions League. El duelo de vuelta será el próximo martes.

Ousmane Dembélé show for PSG win 🔴🔵 pic.twitter.com/xxPnDMjIlx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 11, 2025

