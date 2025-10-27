Lunes 27 de octubre de 2025
Deportes

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

Entre los nombres destacados que regresan a las nominaciones están Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes siguen siendo reconocidos por sus compañeros a pesar de estar fuera de las competiciones de élite en los clubes. Algunos jugadores no pudieron ser nominados por no cumplir con el mínimo de 30 partidos oficiales disputados entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, como Rodri Hernández del Manchester City y los madridistas Eder Militao y Dani Carvajal, quienes sufrieron lesiones graves

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025
Paris Saint-Germain (PSG), actual campeón europeo, lidera la lista de los 26 futbolistas nominados para el mejor once del mundo, según el sindicato internacional de jugadores FIFPro. Real Madrid y el FC Barcelona también están bien representados en esta selección.

La Fifa ha revelado los candidatos tras una votación en la que participaron más de 28,000 jugadores profesionales de todo el mundo, quienes aspiran a formar parte del equipo ideal de la temporada 2024/2025.

El destacado rendimiento del PSG, que logró el Triplete incluyendo la Champions League, ha sido clave para su amplia representación en la lista.

Real Madrid cuenta con seis futbolistas nominados, de los cuales cinco jugaron en la temporada anterior: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Jude Bellingham, Luka Modric (actualmente en el AC Milan) y Kylian Mbappé. Trent Alexander-Arnold, quien se unió al club en junio, también está en la lista tras su participación en el Mundial de Clubes.

Una notable ausencia es la de Vinícius Júnior, quien formó parte del mejor XI de la temporada 2023/2024 y ganó el premio FIFA The Best, pero no fue votado esta vez.

España tiene una fuerte representación con tres jóvenes talentos del Barcelona: Lamine Yamal, Pedri y Pau Cubarsí, junto al brasileño Raphinha, sumando cuatro representantes del club catalán.

Entre los nombres destacados que regresan a las nominaciones están Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes siguen siendo reconocidos por sus compañeros a pesar de estar fuera de las competiciones de élite en los clubes.

Algunos jugadores no pudieron ser nominados por no cumplir con el mínimo de 30 partidos oficiales disputados entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, como Rodri Hernández del Manchester City y los madridistas Eder Militao y Dani Carvajal, quienes sufrieron lesiones graves.

Al Dia

Cuba se prepara para afrontar el huracán Melissa de categoría cinco

Los pronósticos en el país caribeño apuntan a su llegada por la región sur oriental, entre Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo durante la noche del martes.
Deportes

Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

La sólida actuación del abridor Zac Grotz fue clave para los Tiburones, quien lanzó 5.2 innings, permitiendo solo tres hits, una carrera, un boleto y ponchando a seis bateadores. Sin embargo, no pudo conseguir la victoria, ya que su relevista Eudis Idrogo permitió un cuadrangular de dos carreras a Wilson García en el sexto inning, igualando el marcador
Deportes

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Con esta victoria, Caribes completó una barrida de dos juegos sobre Leones, repitiendo el mismo resultado que había logrado contra Águilas del Zulia en la semana. Anzoátegui mostró una ofensiva potente con 15 hits, en comparación con los 13 de Leones. Ambos equipos utilizaron una gran cantidad de lanzadores, con Caribes empleando ocho y Leones nueve
Al Dia

La selección nacional Sub-17 femenina de baloncesto se lleva la medalla de plata en el Sudamericano 2025

Este logro marca la tercera vez que el U17 femenino de Venezuela sube al podio en Sudamérica, habiendo obtenido el oro en Cuenca 2007 y la plata en Asunción 2015. La próxima etapa para esta generación será en 2026, cuando participen en el FIBA AmeriCup Sub-18 Femenino, que otorgará cuatro cupos para la Copa del Mundo FIBA Sub-19 Femenino 2027. La sede y fecha del evento aún están por determinar

