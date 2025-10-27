PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

Paris Saint-Germain (PSG), actual campeón europeo, lidera la lista de los 26 futbolistas nominados para el mejor once del mundo, según el sindicato internacional de jugadores FIFPro. Real Madrid y el FC Barcelona también están bien representados en esta selección.

La Fifa ha revelado los candidatos tras una votación en la que participaron más de 28,000 jugadores profesionales de todo el mundo, quienes aspiran a formar parte del equipo ideal de la temporada 2024/2025.

El destacado rendimiento del PSG, que logró el Triplete incluyendo la Champions League, ha sido clave para su amplia representación en la lista.

Real Madrid cuenta con seis futbolistas nominados, de los cuales cinco jugaron en la temporada anterior: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Jude Bellingham, Luka Modric (actualmente en el AC Milan) y Kylian Mbappé. Trent Alexander-Arnold, quien se unió al club en junio, también está en la lista tras su participación en el Mundial de Clubes.

Una notable ausencia es la de Vinícius Júnior, quien formó parte del mejor XI de la temporada 2023/2024 y ganó el premio FIFA The Best, pero no fue votado esta vez.

España tiene una fuerte representación con tres jóvenes talentos del Barcelona: Lamine Yamal, Pedri y Pau Cubarsí, junto al brasileño Raphinha, sumando cuatro representantes del club catalán.

Entre los nombres destacados que regresan a las nominaciones están Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes siguen siendo reconocidos por sus compañeros a pesar de estar fuera de las competiciones de élite en los clubes.

Algunos jugadores no pudieron ser nominados por no cumplir con el mínimo de 30 partidos oficiales disputados entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, como Rodri Hernández del Manchester City y los madridistas Eder Militao y Dani Carvajal, quienes sufrieron lesiones graves.

The 26-player shortlist for the 2025 FIFPRO Men's World 11 – as voted by players worldwide.



The team will be revealed on 03.11.2025. pic.twitter.com/bnu1umSCKw — FIFPRO (@FIFPRO) October 27, 2025

