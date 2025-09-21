PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

El París Saint-Germain (PSG) no estará presente en la ceremonia del Balón de Oro 2025, debido a una coincidencia de calendario provocada por el aplazamiento del clásico francés ante el Olympique de Marsella.

El partido, originalmente programado para el domingo, fue reprogramado para el lunes 22 de septiembre, justo en el mismo horario en que se celebrará la gala en el Teatro del Châtelet de París. La decisión se tomó por la alerta naranja emitida en la región de Bouches-du-Rhône, debido a fuertes lluvias e inundaciones2.

Como resultado, varios jugadores nominados del PSG, entre ellos Achraf Hakimi, Vitinha, Fabián Ruiz, Nuno Mendes y Khvicha Kvaratskhelia, no podrán asistir a la gala, ya que deben cumplir con el compromiso deportivo. El único representante del club en la ceremonia será Ousmane Dembélé, quien está lesionado y no jugará el partido.

Este contratiempo ha generado polémica, especialmente porque el PSG cuenta con nueve nominados entre los 30 finalistas al Balón de Oro, y aspiraba a tener una presencia destacada en la gala

