PSG solicitó anulación de embargo de cuentas por el caso Mbappé

El París Saint-Germain (PSG) solicitó a la Justicia francesa que anule el embargo de sus cuentas y reclama 98 millones de euros a su exdelantero y actual jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé.

Así lo informa la edición digital del diario L’Equipe, que explica que este lunes el PSG pidió al Tribunal de Primera Instancia de París que anule el embargo de 55 millones de euros que Kylian Mbappé había efectuado en sus cuentas en abril por salarios y primas impagados por su antiguo club. Además, reclaman al jugador la suma de 98 millones de euros.

A principios de abril, el internacional francés, ahora en el Real Madrid, había obtenido el derecho a realizar un embargo cautelar de unos 55 millones de euros, a la espera de decisiones en otros procedimientos.

Sin embargo, este lunes, en una vista ante el juez de ejecución, los abogados del PSG argumentan, según L’Equipe, que Mbappé «no ha aportado pruebas suficientes de una apariencia de deuda y no ha demostrado ninguna amenaza para el cobro».

EFE

