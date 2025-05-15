Puyol y Marcelo llegan a Venezuela para jugar la Liga Monumental 2025

Las leyendas del fútbol Carles Puyol y Marcelo Vieira ya están en Venezuela para disputar la Liga Monumental 2025, un torneo que reunirá a exjugadores de élite en un formato innovador que celebra su segunda edición.

El evento, que se celebrará en el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas del 15 de mayo al 13 de junio, contará con la participación de otras figuras internacionales como José María Gutiérrez "Guti" y Marco Materazzi.

Equipos y estreno en el torneo

Marcelo defenderá los colores de Petroleros, Patacones FC y Vikingos del Caribe, mientras que Puyol jugará para CLX, Patacones y Vergatarios. Por primera vez en su trayectoria, ambos compartirán equipo cuando se vistan con la camiseta de Patacones FC el sábado 17 de mayo en el estadio Monumental Simón Bolívar.

La Liga Monumental ha ampliado su número de participantes a 12 equipos, organizados en tres grupos de cuatro, donde los mejores avanzarán a la fase final en la lucha por el campeonato.