Lunes 29 de septiembre de 2025
Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

La edición 2025 de los mejores clubes del mundo se disputará entre el 10 y el 17 de diciembre

Por Daniel García

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa
Foto: Agencias
La Fifa anunció este domingo 28 de septiembre que Qatar albergará los partidos decisivos de la Copa Intercontinental 2025, torneo que se disputará entre el 10 y el 17 de diciembre y que reunirá a campeones de distintas confederaciones en una fase final de alto nivel competitivo.

El evento constará de tres encuentros clave, comenzando con el esperado ‘Derbi de las Américas’ el 10 de diciembre, donde el Cruz Azul de México, campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, se enfrentará al ganador de la Copa Libertadores de la Conmebol, título que se definirá el próximo 29 de noviembre.

El vencedor de ese duelo se medirá el 13 de diciembre al Pyramids FC de Egipto, equipo que aseguró su clasificación tras vencer al Auckland City (3-0) y al Al-Ahli de Arabia Saudita (1-3) en la fase previa. Este encuentro corresponde a la Copa Challenger de la Fifa, instancia que sirve como antesala a la gran final.

El torneo culminará el 17 de diciembre con el choque definitivo entre el ganador de la Copa Challenger y el París Saint-Germain (PSG), actual campeón de la Liga de Campeones de la Uefa 2024-2025, en lo que promete ser un duelo de alto voltaje.

Los partidos iniciales se disputarán en el Estadio Ahmad Bin Ali, ubicado en la ciudad catarí de Rayán, con capacidad para 60.000 espectadores. El escenario de la gran final será anunciado en los próximos días.

Qatar, que ya fue sede de la Copa Mundial de la Fifa 2022, continúa consolidándose como epicentro del fútbol internacional. Este año el país también acogerá la Copa Mundial Sub-17 y la Copa Árabe, reafirmando su papel como anfitrión de grandes eventos deportivos.

Lee también: Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

