¿Quiénes son los acusados en el juicio por la muerte de Maradona?

Este martes 11 de marzo comenzará el juicio que determinará las responsabilidades en el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Ocho personas están acusadas de homicidio con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de cárcel.

Entre los imputados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid.

El juicio se llevará a cabo por las sospechosas condiciones en las que murió el ex Boca Juniors. Maradona estaba internado en su casa bajo extrañas medidas de resguardo, las ventanas estaban cerradas y no existían los medicamentos mínimos para cuidarlo. ‘El Diego’ se encontraba recluido, sumergido en la depresión, sin ganas de comer y supuestamente negándose a recibir visitas.

La fiscalía sostiene que el campeón del mundo en México 86 fue abandonado, sufriendo una escandalosa negligencia por parte de los médicos. Todo esto quedó registrado en los chats que tenían los doctores mientras “cuidaban” al 10.

