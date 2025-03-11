Rafa Romo se pronuncia en ‘Sale y se Acaba’: "Estamos enfocados en ganar estos dos partidos"

El arquero de la Vinotinto, Rafa Romo, conversó con Francisco Blavia, Juan Arango y José Manuel Rey en el programa ‘Sale y se acaba’ del canal de streaming ‘Connector House’.

Romo se expresó y habló sobre la actualidad de la selección nacional y los partidos restantes en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

"Nos preparados continuamente para estos momentos. Sabemos que existe presión, pero queda afrontarla y estamos enfocados en ganar a toda costa estos dos partidos", dijo el guardameta.

Cabe destacar que la Vinotinto deberá enfrentar a Ecuador como visitante el viernes 21 de marzo y a Perú como local el martes 25 de marzo en esta doble fecha de Eliminatorias Conmebol.

https://www.instagram.com/reel/DHD1J1yRYmc/?igsh=ZHV2bzBtNDBuZmZr

