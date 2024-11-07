Rafael Dudamel explotó contra el arbitraje del fútbol colombiano: "Son una vergüenza"

El venezolano Rafael Dudamel, entrenador de Atlético Bucaramanga, explotó en la rueda de prensa posterior al encuentro entre su equipo y Boyacá Chicó por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2024.

Cabe destacar que este duelo terminó 1-1 y dejó al conjunto del criollo sin posibilidades de avanzar a los cuadrangulares del fútbol colombiano. Dicho esto, el DT apuntó contra el arbitraje, debido a sus errores.

“Creo que es el día de mayor frustración en mi carrera. La verdad siento vergüenza ajena por lo que se vivió en Tunja, el daño que le está haciendo el arbitraje al fútbol colombiano, es tremendo”, expresó Dudamel.

También manifestó: "Hay dos nombres que no se pueden olvidar en la historia a partir de hoy: Wilmar Montaño, el árbitro principal, y el que estaba al frente del VAR que es Kéiner Jiménez. Lo que hicieron hoy fue vergonzoso, hoy atentaron contra nuestra carrera, nuestras familias, contra la inversión de los dueños del equipo. Atentaron contra la moral y dignidad y valores de todo el fútbol colombiano”.

"Siento pena porque formo parte del FPC y tengo conocimiento, certeza de todo el esfuerzo que hacen los clubes para sostener a sus planteles, dignificarlo y que hoy se nos haya ido de la mano por esta vergonzosa dirección arbitral de Jiménez y de Montaño que han hecho desastres, nos vamos con las manos vacías y la eliminación de la posibilidad de clasificar a cuadrangulares”, lamentó el venezolano.

#Video | “Lo que han hecho en este partido de fútbol ha sido vergonzoso”, estas fueron las palabras del director técnico de Atlético Bucaramanga Rafael Dudamel tras la eliminación del equipo santandereano de la Liga Betplay Dimayor II. pic.twitter.com/iqCpMyNReI — RCN Radio Bucaramanga (@RCNBga) November 6, 2024

