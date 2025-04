El tenista español Rafael Nadal anunció este jueves su retiro en el deporte, indicando que será después de las Finales de la Copa Davis de Málaga, donde tratará de cerrar por todo lo alto una de las carreras más exitosas en el deporte español.

“Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Me ha llevado tiempo tomar esta decisión, pero todo tiene un principio y un final. Ha llegado el momento”, expreso el tenista, de 38 años, en un audiovisual que compartió en sus redes donde agradeció a todos sus fanáticos.

La última función de Nada donde jugará en Málaga será del 19 al 24 de noviembre.

“La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos”, explicó.

A lo largo de 23 años de carrera, Rafael Nadal ha logrado un total son 92 títulos, 22 de ellos Grand Slam. Además, alcanzó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, tanto en individual como en dobles, y cinco Copa Davis. Buscará una sexta en su palmarés, que sería la séptima para el tenis español en el Martín Carpena de Málaga.

