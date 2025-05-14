Ramiro Vaca fue suspendido por dopaje y se perderá el duelo ante la Vinotinto

El futbolista boliviano Ramiro Vaca, uno de los máximos goleadores se la Copa Libertadores, fue suspendido tras arrojar un resultado positivo en un control antidopaje, según informó el Club Bolívar este martes 13 de mayo.

Bolívar explicó que “recibió la notificación por la Conmebol sobre la suspensión provisional del jugador Ramiro Vaca Ponce, por una supuesta infracción a la normativa antidopaje”.

La prueba se efectuó después del partido que jugó Bolívar el miércoles pasado en su visita a Perú ante el Sporting Cristal, por la cuarta jornada del grupo G del torneo continental, que concluyó con un 2-1 a favor de los locales y en el que Vaca anotó un gol.

Con esto, Ramiro Vaca, una de las figuras de Bolivia, se perderá la próxima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 (6 de junio), donde su selección enfrentará a la Vinotinto en Maturín.

El conjunto de Fernando "Bocha" Batista recibe este "alivio", recordando que el uruguayo Darwin Núñez se perderá el encuentro de ‘La Celeste’ ante Venezuela.

