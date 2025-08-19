Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

El lanzador venezolano Ranger Suárez volvió a demostrar su temple y calidad desde el montículo, guiando a los Filis de Filadelfia a una victoria 12-7 sobre los Marineros de Seattle en el Citizens Bank Park.

En 6.2 innings, Suárez lanzó en alto nivel, ponchando a diez rivales, no otorgó boletos y permitió apenas cuatro imparables y dos carreras limpias, una de ellas producto de un cuadrangular de Mitch Garver.

Con esta actuación, el zurdo larense sumó su noveno juego ganado de la campaña, consolidando su marca en 9-6 y manteniendo su efectividad en 3.25, con 111 ponches en 119 entradas a lo largo de 19 aperturas.

