Ranger Suárez fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Nacional

El lanzador venezolano de los Filis de Filadelfia, Ranger Suárez, fue elegido este lunes 25 de agosto Jugador de la Semana en la Liga Nacional.

Suárez trabajó 13.2 entradas en las que recibió apenas dos carreras limpias, siete imparables, sin boletos concedidos y con 21 ponches propinados.

De esta manera, el zurdo cuenta con récord de diez triunfos y seis derrotas, con efectividad de 3.07 en la campaña. Además, acumula 122 ponches durante los 126 episodios que ha lanzado en 2025.

A su vez, Vinnie Pasquantino (Reales de Kansas City) fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Americana.

Vinnie Pasquantino (AL) and Ranger Suárez (NL) are your Players of the Week! 👏 pic.twitter.com/LnSGTdNXVZ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 25, 2025

