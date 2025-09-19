Viernes 19 de septiembre de 2025
Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

El británico fue héroe en el partido tras marcar doblete ante el Newcastle

Por Daniel García

Foto: Agencias
El FC Barcelona arrancó con paso firme su participación en la UEFA Champions League 2025-2026 al imponerse por 2-1 al Newcastle United en un vibrante encuentro disputado en el mítico St. James’ Park. El gran protagonista de la noche fue el delantero británico Marcus Rashford, quien firmó un doblete en su estreno europeo con la camiseta blaugrana.

Tras una primera mitad marcada por la intensidad y el equilibrio, el conjunto dirigido por Hansi Flick encontró la fórmula para romper el cerrojo inglés en la segunda parte. Rashford abrió el marcador en el minuto 58 con un certero cabezazo tras un centro de Jules Koundé, y apenas nueve minutos después, amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta Nick Pope.

El Newcastle, que regresaba a la máxima competición continental tras más de dos décadas, no bajó los brazos y logró descontar en el minuto 89 gracias a un tanto de Anthony Gordon, desatando la tensión en los minutos finales. Sin embargo, la solidez defensiva del Barça y las intervenciones clave del portero Joan García aseguraron los tres puntos para los catalanes.

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 18, de septiembre de 2025 en el Horóscopo…
Dojo Tenshikan: ocho años de excelencia y disciplina en el karate zuliano

Tenshikan sigue consolidándose como semillero del deporte en el Zulia
Bartomeu y Rossell declararon en juicio por pagos arbitrales del Barcelona

Ambos han argumentado que cuando llegaron a la presidencia del Barça Enríquez Negreira -y posteriormente su hijo- ya cobraban del club por servicios de asesoramiento sobre arbitrajes
La Vinotinto descendió tres puestos en el ranking mundial de la FIFA

El elenco nacional pasó del 46 al 49 de las mejores selecciones del mundo

