Raúl Asencio se mantendrá imputado por difundir video sexual de una menor de edad

Durante la semana, diversos medios españoles reseñaron que el joven canterano del Real Madrid, Raúl Asencio, se encuentra bajo investigación por la presunta difusión de pornografía infantil, en un video que involucra a una menor de edad.

El defensa madridista, quien no habría participado en ese encuentro sexual al encontrarse en otra zona con una tercera joven, había pedido el archivo de la causa en lo que a él le afecta. Sin embargo, la Audiencia Provincial de España rechazó al considerar que difundió el vídeo

Asencio se mantendrá imputado por el juez y se enfrentaría a una posible pena de hasta cinco años de prisión.

