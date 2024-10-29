Rayo Zuliano busca su segunda victoria consecutiva esta tarde contra el Zamora

El Rayo Zuliano se medirá en la tarde de este 29 de octubre al Zamora FC en el estadio José Encarnación "Pachencho" Romero, partido correspondiente al cuadrangular A de la fase final del fútbol venezolano.

El conjunto zuliano buscará conseguir su segunda victoria al hilo, tras ganar su primer partido en la capital ante el Caracas FC el pasado sábado 26 de octubre, con gol en propia puerta de Andrés Montero, lo cual aumentó las expectativas del cuadro dirigido por Javier Villafráz.

De ganar el compromiso contra los barinenses, los zulianos se posicionarían en lo más alto de la tabla en el cuadrangular momentáneamente, aumentando la ventaja contra sus rivales a la espera del desarrollo del partido entre el Deportivo Táchira contra el Caracas Fc, pautado para las 7:00pm en San Cristóbal.

