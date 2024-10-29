Rayo Zuliano goleó a Zamora y sueña en la fase final del Torneo Clausura

Rayo Zuliano goleó 3-0 a Zamora este martes 29 de octubre por la segunda jornada del grupo A de la fase final del Torneo Clausura.

Los goles fueron obra de Ramírez Carruyo, Cárdenas y Ochoa Machado en un encuentro disputado en el estadio José Encarnación Pachencho Romero de Maracaibo.

Este fue un duelo donde los dirigidos por Javier Villafraz fueron hicieron valer la localía y fueron muy superiores, buscando la victoria desde el inicio.

Con este resultado, los zulianos son líderes de su zona con seis puntos, por delante de Deportivo Táchira (deberá enfrentarlo el próximo sábado 2 de noviembre), Caracas y Zamora.

