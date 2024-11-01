Rayo Zuliano quiere extender su racha ganadora ante Deportivo Táchira

Para el sábado 02 de noviembre, a las 4:00pm, está programado el partido entre Rayo Zuliano y Deportivo Táchira en el estadio José Encarnación “Pachencho” Romero en Maracaibo, correspondiente a la tercera fecha del cuadrangular A de la fase final del fútbol venezolano.

El cuadro dirigido por Javier Villafráz viene de golear en condición de local 3-0 al Zamora FC, con anotaciones de Heíderber Ramírez, Andrés Montero y José Luis Ochoa, desplegando un juego de exhibición y siendo superiores de principio a fin ante el conjunto barines.

No obstante, el encuentro ante el cuadro andino será de mucha dificultad, debido a que los dirigidos por Edgar Pérez Greco, quién toma las riendas tras la renuncia de Eduardo Saragó, suman seis puntos de seis posibles, al igual que los zulianos, motivo por el cual ambos clubes buscarán llevarse la victoria para ubicarse en solitario en el primer lugar temporalmente.

Resto de la tercera jornada el sábado 02 de noviembre

Estudiantes de Mérida vs Monagas FC (Cuadrangular B): 5:30pm

Zamora FC vs Caracas FC (Cuadrangular A): 7:30pm

Deportivo La Guaira vs Carabobo FC (Cuadrangular B): 7:30pm

Lee también: Isbelia Fernández, una zuliana que destaca en el periodismo deportivo internacional

Noticia Al Día/FUTVE

Fernando Luzardo/Pasante