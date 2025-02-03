Rayo Zuliano tropezó de visita ante Anzoátegui FC

El Deportivo Rayo Zuliano sufrió una derrota este fin de semana durante la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga Futve. La oncena eléctrica cayó 3-1 en condición de visita ante los debutantes Anzoátegui FC.

Los anzoatiguenses abrieron el marcador en el segundo minuto de la primera mitad a través de un balón filtrado aprovechado por Anthony Velasco, quien remató en el área para colocar el momentáneo 1-0 en favor de los locales.

12 minutos más tarde, Velasco repitió, aumentando la diferencia con un remate sutil cruzado que pasó la meta rival. No obstante, al 32, Saimon Ramírez descontó para el elenco del Zulia.

Con un hombre menos en cancha, tras la expulsión de Albert Barboza, los locales aprovecharon la superioridad numérica, luego de un remate de vaselina de Luis Arenas, quien puso el definitivo 3-1.

