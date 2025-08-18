Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello igualaron 0-0 este domingo 17 de agosto en el estadio José Encarnación Pachencho Romero de Maracaibo por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga Futve.

El conjunto zuliano sacó un valioso empate ante una buena escuadra que vino con el deseo de llevarse los tres puntos.

Con este resultado, ambos equipos tienen diez puntos y siguen peleando por un puesto en el cuadrangular. Academia tiene igual cantidad de unidades, pero lo supera por mejor diferencia de goles.

Rayo Zuliano deberá visitar a Yaracuyanos en la próxima jornada, mientras que Academia Puerto Cabello hará lo propio recibiendo al Caracas FC.

