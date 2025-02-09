Rayo Zuliano y Deportivo La Guaira pactaron empate en el Pachencho

Deportivo Rayo Zuliano y La Guaira igualaron 1-1 durante la tercera jornada de la Liga Futve que se desarrolló este sábado en el Pachencho Romero de Maracaibo.

Andrés Montero abrió el marcador por la vía penal al minuto 21, mientras que el cuadro local reacción inmediatamente para colocar la paridad con José Alí Meza al 23.

Durante los 45 minutos de la segunda mitad, ambas oncenas mantuvieron la igualdad, por lo que repartieron un punto.

La Guaira se ubica en el noveno puesto de la clasificación con nueve unidades, mientras que los zulianos acumulan dos puntos y ocupan la decimosegunda casilla del Torneo Apertura de la primera división del balompié nacional.

