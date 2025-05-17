Real Madrid anuncia el fichaje de Dean Huijsen

El Real Madrid oficializó este sábado el fichaje de Dean Huijsen, central español de 20 años, procedente del Bournemouth, por 58 millones de euros. El joven defensor reforzará la zaga merengue de cara al Mundial de Clubes, que se disputará en Estados Unidos.

Huijsen, quien es nacido en Países Bajos, pero criado en Málaga, se identifica como español y ya debutó con la selección absoluta tras obtener su pasaporte en 2024. Ha jugado en la Serie A con Juventus y Roma, y en la Premier League, donde fue nominado a mejor jugador joven de la temporada 2024-2025.

Huijsen ahora vestirá la camiseta del equipo que alguna vez defendió su ídolo, Sergio Ramos. Formado en Málaga, el club recibirá 5% del traspaso por derechos de formación.

Con un cuerpo técnico que incluye figuras como José Mourinho, Daniele De Rossi, Massimiliano Allegri y Andoni Iraola, el joven defensor llega al Real Madrid con el reto de consolidarse en el fútbol élite.

Lee también: Wilmer Flores la botó tres veces para marcar una noche histórica con los Gigantes