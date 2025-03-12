Real Madrid elimina a Atlético de Madrid en penales para acceder a cuartos de la Champions League

Real Madrid clasificó a cuartos de final de la Uefa Champions League este miércoles 12 de marzo después de derrotar a Atlético de Madrid en penales 4-2 (0-1 en los 120′ y 2-2 en el global).

El gol en la vuelta fue obra de Conor Gallagher a los 30 segundos. Vinicius Jr. falló un penal. A su vez, en la ida facturaron Rodrygo, el argentino Julián Álvarez y Brahim Díaz.

Atlético de Madrid fue superior a Real Madrid en este encuentro; sin embargo, un gran Thibaut Courtois evitó lo que hubiera significado la eliminación del conjunto merengue.

Antonio Rüdiger fue el encargado de anotar el penal decisivo, mientras que a Julián Álvarez le anularon un penal en la tanda por patear con los dos pies.

Después de esto, queda confirmado que el equipo de Carlo Ancelotti deberá enfrentar a Arsenal en cuartos de final de la Uefa Champions League.

