Real Madrid ganó ante el Celta y continua su lucha por el liderato.

El Real Madrid Club de Fútbol venció 3-2 al Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu, durante la mañana del domingo 4 de mayo de 2025. Con esta victoria, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti mantiene su postura de lucha por el primer puesto de la Liga Española.



Inicio excepcional



El Real Madrid asistió a su encuentro como local, con una línea defensiva alternativa ante las lesiones de Éder Militão, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, David Alaba,

Dani Carvajal y Antonio Rüdiger, quien también esta suspendido debido a los altercados ocurridos durante la pasada final de Copa del Rey ante el FC Barcelona.



En este caso, Ancelotti alineó en la defensa a Lucas Vázquez como lateral derecho, Aurelien Tchouaméni y Raúl Asencio compartiendo la dupla central, y a Fran García como lateral izquierdo.



Otra novedad fue la inclusión de Arda Güler en el once titular, acompañando al frente de ataque del conjunto merengue. También se destacó la ausencia de Rodrygo Goes, no solo en el once titular, sino también en la convocatoria del equipo para este encuentro.



El primer gol del encuentro llegó de la mano de Arda Güler al minuto 33 del partido. El jugador turco remató un bombazo con su pierna zurda al palo más lejano de la portería de Vicente Guaita, quien no pudo llegar al balón tras la definición de Arda.





Cinco minutos más tarde, el Celta respondió con una contra que finalizó con el remate de Borja Iglesias, que se desvió en Tchouaméni con mucho veneno hacia la portería; sin embargo, Thibaut Courtois sacó un manotazo para desviar el balón e impedir que el equipo de Galicia empatara el marcador.



El rechace del portero belga provocó que el Madrid saliera a la contra con Jude Bellingham, que mandó un pase flotado hacia Kylian Mbappé, quien condujo hacia el área rival y desenvainó un derechazo potente en el borde del área tras un control que le quedó un poco largo. Pese a ello, el balón entró por la portería de Guaita y Mbappé colocó el 2-0 en el marcador.





De esta manera, el Real Madrid se iba al descanso con la ventaja en el marcador por un margen de 2-0, gracias a los goles convertidos por Güler y Mbappé, mientras que el Celta no encontró respuesta de cara al arco durante los minutos finales del primer tiempo.



Una segunda mitad llena de emociones



El segundo tiempo inició con un pase filtrado de Arda Güler para Mbappé, quien estaba entre dos centrales. Pese a ello, el jugador francés recibió el pase de Güler y se fue en velocidad hacia el área; tras ello, definió cruzado de pierna zurda para marcar el tercer gol del encuentro y así liquidar el partido.





A partir de ahí, el Madrid no se contuvo y contó con tres oportunidades de gol entre los minutos 55 y 58 del partido, dos de ellas efectuadas por Jude Bellingham, aunque sus remates fueron enviados por encima del arco celeste. Mientras que Arda Güler, tras una pared con Mbappé, remató cruzado para que Guaita desviara el balón con un manotazo y lo enviara al tiro de esquina.



Posteriormente, el Celta de Vigo reaccionó al minuto 69 del partido, cuando Hugo Sotelo cobró un tiro de esquina y mandó un balón al área, el cual fue desviado de taco por su compañero Pablo Durán, que se metía al arco. Sin embargo, Lucas Vázquez sacó el balón en la línea y, en su rechace, Javier Galiano aprovechó el rebote y anotó el descuento para el Celta de Vigo (3-1).





Luego, al minuto 75, Iago Aspas filtró un pase al área que el jugador sueco Williot Swedberg aprovechó para definir al costado de Courtois y poner el 3-2 en el marcador. De esta manera, el Celta de Vigo entró de nuevo en partido.





Al minuto 78, el Celta de Vigo contó con una chance más para empatar el resultado tras un taco de Iago Aspas que habilitó a Pablo Durán, quien ganó en carrera y disparó cruzado hacia el arco para que Courtois, en dos tiempos, se quedara con el balón y mantuviera la victoria merengue.



Ambos equipos contaron con chances de gol durante los últimos 12 minutos del partido, más el agregado, pero el marcador no se movió más y el Real Madrid salió vencedor del Santiago Bernabéu.



Esta victoria posiciona al Real Madrid en el segundo escalón con 74 puntos y viajará al Estadio Olímpico de Montjuic para medirse ante el FC Barcelona en su próxima fecha, en un encuentro que puede marcar el desarrollo final de la Liga Española. Por otro lado, el Celta de Vigo se mantiene en la séptima posición con 46 puntos y permanece en puestos de competición europea.

Noticia al Día / Edgar González (Pasante)