Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

Real Madrid y Leganés se enfrentaron este viernes en un test de pretemporada, a puerta cerrada y sin carácter de amistoso, en el que los de Xabi Alonso se impusieron al equipo dirigido por Paco López.

El resultado fue de 4-1 a favor del Real Madrid, remontando un tanto inicial del Leganés. Los goles fueron obra de Militão, Brahim, Huijsen y el canterano Pitarch

El partido de entrenamiento ante el Leganés se llevó a cabo después de una sesión de gimnasio y contó con dos partes de 45 minutos.

Será ya el 12 de agosto cuando el conjunto blanco dispute su único amistoso a puerta abierta de la pretemporada, en el Tivoli Stadion Tirol de Innsbruck ante el WSG Tirol.

Hasta entonces, el Real Madrid seguirá preparando el debut en Liga ante Osasuna del 19 de agosto en Valdebebas.

