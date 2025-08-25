Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

Real Madrid se impuso con autoridad 0-3 ante Real Oviedo en la segunda jornada de LaLiga. El equipo dirigido por Xabi Alonso dominó el encuentro con goles de Kylian Mbappé (36’ y 82’) y Vinícius Jr. (90+3’), consolidando su arranque perfecto en la temporada.

El conjunto local, que regresó a la máxima categoría tras 24 años, mostró momentos de intensidad y estuvo cerca del empate con un disparo de Sibo que se estrelló en el palo. Sin embargo, la contundencia blanca y las intervenciones clave de Thibaut Courtois evitaron cualquier reacción.

Mbappé fue la figura del partido con un doblete que silenció el Tartiere, mientras que Vinícius Jr., ingresando desde el banquillo, aportó una asistencia y cerró la goleada en tiempo añadido.

Con este resultado, el Real Madrid suma seis puntos en dos jornadas, mientras que Oviedo continúa sin puntos ni marcar en su retorno a la primera división del balompié español.

El venezolano Salomón Rondón generó oportunidades claras para su equipo, al brindar un pase gol y recibir una falta al borde del área, la cual no fue pitada para el caraqueño.