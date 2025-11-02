Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

El Real Madrid fue contundente para vencer 4-0 al Valencia en el Santiago Bernabéu, con Kylian Mbappé como gran protagonista al marcar un doblete y celebrar junto a su afición la reciente obtención de la Bota de Oro.

El primer tanto llegó en el minuto 19, cuando Mbappé transformó un penalti señalado por mano de César Tárrega tras revisión del VAR. Doce minutos después, el francés volvió a aparecer, esta vez tras una asistencia de Arda Güler, para firmar el segundo gol de la noche y su sexto tanto con pase del turco en la temporada.

Mbappé cedió el tercer penalti del partido a Vinícius Jr., quien buscaba redimirse tras su polémica en el clásico. Sin embargo, el brasileño falló el disparo, que fue detenido por Julen Agirrezabala.

El tercer gol llegó en el minuto 45 gracias a una jugada individual de Jude Bellingham, quien recortó a dos defensores antes de definir con precisión al palo largo. Finalmente, Álvaro Carreras cerró la cuenta en el 82 con un potente disparo cruzado a la escuadra, sellando el 4-0 definitivo.

Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene firme en el liderato de La Liga con ocho puntos de ventaja sobre el FC Barcelona, mientras que el Valencia continúa en puestos de descenso y acumula seis partidos sin ganar.

