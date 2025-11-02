Domingo 02 de noviembre de 2025
Deportes

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Mbappé celebró su Bota de Oro con doblete clave para la victoria de los merengues que consolidan su liderato en LaLiga

Por Daniel García

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu
Foto: ABC
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Real Madrid fue contundente para vencer 4-0 al Valencia en el Santiago Bernabéu, con Kylian Mbappé como gran protagonista al marcar un doblete y celebrar junto a su afición la reciente obtención de la Bota de Oro.

El primer tanto llegó en el minuto 19, cuando Mbappé transformó un penalti señalado por mano de César Tárrega tras revisión del VAR. Doce minutos después, el francés volvió a aparecer, esta vez tras una asistencia de Arda Güler, para firmar el segundo gol de la noche y su sexto tanto con pase del turco en la temporada.

Mbappé cedió el tercer penalti del partido a Vinícius Jr., quien buscaba redimirse tras su polémica en el clásico. Sin embargo, el brasileño falló el disparo, que fue detenido por Julen Agirrezabala.

El tercer gol llegó en el minuto 45 gracias a una jugada individual de Jude Bellingham, quien recortó a dos defensores antes de definir con precisión al palo largo. Finalmente, Álvaro Carreras cerró la cuenta en el 82 con un potente disparo cruzado a la escuadra, sellando el 4-0 definitivo.

Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene firme en el liderato de La Liga con ocho puntos de ventaja sobre el FC Barcelona, mientras que el Valencia continúa en puestos de descenso y acumula seis partidos sin ganar.

Lee también: Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Celtics acabó con el invicto de Sixers

Celtics acabó con el invicto de Sixers

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos

Periodista Daniel Sandoval enfrenta delicada lesión de rodilla

Periodista Daniel Sandoval enfrenta delicada lesión de rodilla

Tigres llega a la decena de victorias tras doblegar a Tiburones en Macuto

Tigres llega a la decena de victorias tras doblegar a Tiburones en Macuto

Esto traen los astros para este sábado 1 de noviembre

Esto traen los astros para este sábado 1 de noviembre

Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora

Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora

Heidi Klum mostró su tan esperado disfraz de Halloween y asustó

Heidi Klum mostró su tan esperado disfraz de Halloween y asustó

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Cinco turistas alemanes muertos tras avalancha en los Álpes italianos

Cinco turistas alemanes muertos tras avalancha en los Álpes italianos

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Noticias Relacionadas

Deportes

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Mbappé celebró su Bota de Oro con doblete clave para la victoria de los merengues que consolidan su liderato en LaLiga
Deportes

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Eliezer Alfonzo Jr. conectó el hit decisivo con las bases llenas en el noveno inning, dejando en el terreno a su exequipo. Jesús Reyes se llevó la victoria y Henderson Álvarez III la derrota.
Deportes

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Romer Cuadrado y Herlis Rodríguez conectaron jonrones para respaldar un sólido trabajo del bullpen, que contó con cinco lanzadores que mantuvieron el cero a lo largo del juego
Deportes

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Jeferson Quero y Jecksson Flores brillaron al combinarse para cuatro dobles y seis carreras impulsadas. Fabián Blanco se llevó la victoria desde la lomita, mientras que Eddy Demurias cargó con la derrota.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025