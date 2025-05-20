Real Madrid interesado en Nico Williams, según Marca

El nombre de Nico Williams ha comenzado a sonar con fuerza en las oficinas de Valdebebas. El joven extremo del Athletic se ha convertido en una posibilidad muy atractiva para el Real Madrid, que estudia seriamente su fichaje de cara a la próxima temporada.

La operación no es descabellada y relativamente sencilla: basta con abonar los 58 millones de euros de su cláusula de rescisión, fijada tras su última renovación con el conjunto bilbaíno.

En el club blanco gusta, y mucho, el perfil de Nico. Se trata de un jugador joven, explosivo, con gran impacto mediático y proyección tanto deportiva como comercial. Su condición de internacional español también suma puntos en un equipo que busca mantener una base nacional sólida y con tirón en el mercado.

A su vez, Rodrygo sería el principal candidato a abandonar el club si finalmente se acomete la operación, que ya se discute internamente en el club.

Marca