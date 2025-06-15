Viernes 19 de septiembre de 2025
Real Madrid llega a Miami para afrontar el Mundial de Clubes

El cuadro merengue afronta su primer torneo bajo las órdenes de Xabi Alonso

Por Daniel García

Foto: Agencias
Real Madrid aterrizó este sábado en Miami (Florida) y se desplazó a su hotel de Palm Beach, unos 100 kilómetros al norte del aeropuerto, donde comenzará la concentración previa a su debut en el Mundial de Clubes FIFA, fijado el 18 de junio en el Hard Rock Stadium contra Al Hilal.

Después del último entrenamiento y de la comida realizada en Valdebebas, el Madrid despegó a primera hora de la tarde del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas encabezado por el técnico Xabi Alonso, preparado ya para estrenarse al frente del club blanco.

La expedición madridista, que contará con 31 jugadores en este Mundial de Clubes, llegó a Miami llevando unos elegantes trajes oscuros de la marca francesa de lujo Louis Vuitton, según se aprecia en un vídeo publicado por el Madrid en redes sociales tras su aterrizaje.

La plantilla blanca, que cuenta con nueve canteranos y dos flamantes fichajes como Dean Hujsen y Trent Alexander-Arnold, preparará su estreno lejos de las distracciones de Miami.

Se concentrará en un oasis de lujo en Palm Beach, el Four Seasons Resort, donde las habitaciones alcanzan los 8.000 dólares de precio por noche y donde el chef argentino Mauro Colagreco dirige el elegante restaurante.

En el vuelo del Madrid no estuvieron Vinícius Junior, Andriy Lunin ni Arda Guler, que ya se encuentran en Miami.

Xabi Alonso dirigirá este domingo el primer entrenamiento en Florida con la mirada puesta en el duelo del Hard Rock Stadium contra Al Hilal, que se jugará a partir de las 15.00 locales.

EFE

Lee también: Inter de Miami y Al-Ahly abren el telón del Mundial de Clubes

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Niñera venezolana llevará la cultura de su país a una escuela en EEUU

Mateus compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, expresando su alegría y gratitud
La fuerza del karate tradicional Shotokan escribió una nueva historia en el Zulia

Más de 150 atletas compartieron el tatami en un ambiente de respeto, disciplina y formación técnica, fortaleciendo el camino del karate-do Shotokan en el estado Zulia.
Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

El Comité Ejecutivo habló de los numerosos conflictos bélicos que se desarrollan en el mundo y destacó la importancia del deporte como vehículo de la paz
Batista tras su salida de la Vinotinto: “Todavía con ese luto deportivo”

El técnico argentino compartió su malestar en la radio deportiva de su país

