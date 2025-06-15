Real Madrid llega a Miami para afrontar el Mundial de Clubes

Real Madrid aterrizó este sábado en Miami (Florida) y se desplazó a su hotel de Palm Beach, unos 100 kilómetros al norte del aeropuerto, donde comenzará la concentración previa a su debut en el Mundial de Clubes FIFA, fijado el 18 de junio en el Hard Rock Stadium contra Al Hilal.

Después del último entrenamiento y de la comida realizada en Valdebebas, el Madrid despegó a primera hora de la tarde del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas encabezado por el técnico Xabi Alonso, preparado ya para estrenarse al frente del club blanco.

La expedición madridista, que contará con 31 jugadores en este Mundial de Clubes, llegó a Miami llevando unos elegantes trajes oscuros de la marca francesa de lujo Louis Vuitton, según se aprecia en un vídeo publicado por el Madrid en redes sociales tras su aterrizaje.

La plantilla blanca, que cuenta con nueve canteranos y dos flamantes fichajes como Dean Hujsen y Trent Alexander-Arnold, preparará su estreno lejos de las distracciones de Miami.

Se concentrará en un oasis de lujo en Palm Beach, el Four Seasons Resort, donde las habitaciones alcanzan los 8.000 dólares de precio por noche y donde el chef argentino Mauro Colagreco dirige el elegante restaurante.

En el vuelo del Madrid no estuvieron Vinícius Junior, Andriy Lunin ni Arda Guler, que ya se encuentran en Miami.

Xabi Alonso dirigirá este domingo el primer entrenamiento en Florida con la mirada puesta en el duelo del Hard Rock Stadium contra Al Hilal, que se jugará a partir de las 15.00 locales.

