Real Madrid no pudo con Al Hilal en su estreno en el Mundial de Clubes

Real Madrid igualó 1-1 con Al Hilal este miércoles 18 de junio en el Hard Rock Stadium por la primera jornada del grupo H del Mundial de Clubes.

Los goles fueron obra de Gonzalo García (después de un gran pase de Rodrygo) y Ruben Neves (penal). Por su parte, Bono le atajó un penal al uruguayo Federico Valverde.

Este fue un encuentro donde el conjunto de Xabi Alonso no pudo plasmar su juego ante un buen equipo árabe dirigido por el italiano Simone Inzaghi.

Real Madrid intentará conquistar su primera victoria ante Pachuca, mientras que Al Hilal hará lo propio frente a Salzburgo.

All even at the break between Real Madrid & Al Hilal 👀⏸️ pic.twitter.com/6HHl6SiG6H — 433 (@433) June 18, 2025

