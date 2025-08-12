Martes 12 de agosto de 2025
Deportes

Real Madrid rechaza propuesta de disputar el Villarreal–Barcelona en Miami

El equipo blanco denunció la falta de consulta previa a los equipos participantes de LaLiga

Por Daniel García

Real Madrid rechaza propuesta de disputar el Villarreal–Barcelona en Miami
El Real Madrid ha manifestado públicamente su firme rechazo a la propuesta de disputar el partido entre el Villarreal CF. y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 17, fuera del territorio español. El encuentro está previsto para el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, tras recibir luz verde por parte de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En un comunicado oficial, el club blanco calificó la medida como “unilateral” y denunció la falta de consulta previa a los equipos participantes. Además, argumentó que la iniciativa vulnera el principio de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta, alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes.

“El Real Madrid quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro entre el Villarreal y el Barcelona”, señala el comunicado. El club también advirtió que esta decisión “rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable”.

En defensa de la integridad de la competición, el Real Madrid ha solicitado formalmente a la FIFA, la UEFA y el Consejo Superior de Deportes (CSD) que no autoricen la celebración del partido sin el consentimiento unánime de todos los clubes involucrados.

Por su parte, Fernando Roig, presidente del Villarreal, anunció que, en caso de que el partido se dispute en Miami, los abonados del club recibirán viaje y entrada gratuita. Aquellos que no puedan o no deseen viajar, tendrán derecho a un reembolso del 20% de su abono.

La propuesta sigue generando debate en el fútbol español, mientras se espera la respuesta de los organismos internacionales ante las solicitudes del club merengue.

Noticias Relacionadas

Al Dia

Petición de Madonna al Papa León en favor de los niños de Gaza: "Vaya antes de que sea demasiado tarde"

"Santo padre, por favor ve a gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Los niños del mundo pertenecen a todos".
Deportes

Shohei Ohtani y su agente enfrentan demanda por presunta interferencia en proyecto inmobiliario en Hawái

La demanda, presentada ante el Tribunal de Circuito de Hawái, sostiene que Ohtani y Balelo fueron incorporados al proyecto por su valor promocional y de marca
Deportes

Salvador Pérez se fue para la calle y empata récord en jonrones de Magglio Ordoñez

El criollo fue clave en la victoria de los Reales de Kansas City y su jonrón lo ubica entre los cuatro venezolanos más jonroneros

Al Dia

Pequeña Liga Cardenales de Lara lista para su debut en la Serie Mundial infantil de Williamsport

Los representantes latinoamericanos iniciarán el miércoles a la 1.00pm ante Puerto Rico

