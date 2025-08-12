Real Madrid rechaza propuesta de disputar el Villarreal–Barcelona en Miami

El Real Madrid ha manifestado públicamente su firme rechazo a la propuesta de disputar el partido entre el Villarreal CF. y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 17, fuera del territorio español. El encuentro está previsto para el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, tras recibir luz verde por parte de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En un comunicado oficial, el club blanco calificó la medida como “unilateral” y denunció la falta de consulta previa a los equipos participantes. Además, argumentó que la iniciativa vulnera el principio de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta, alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes.

“El Real Madrid quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro entre el Villarreal y el Barcelona”, señala el comunicado. El club también advirtió que esta decisión “rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable”.

En defensa de la integridad de la competición, el Real Madrid ha solicitado formalmente a la FIFA, la UEFA y el Consejo Superior de Deportes (CSD) que no autoricen la celebración del partido sin el consentimiento unánime de todos los clubes involucrados.

Por su parte, Fernando Roig, presidente del Villarreal, anunció que, en caso de que el partido se dispute en Miami, los abonados del club recibirán viaje y entrada gratuita. Aquellos que no puedan o no deseen viajar, tendrán derecho a un reembolso del 20% de su abono.

La propuesta sigue generando debate en el fútbol español, mientras se espera la respuesta de los organismos internacionales ante las solicitudes del club merengue.