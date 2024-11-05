Real Madrid recibió duro golpe ante Milan en la Uefa Champions League

Milan venció 1-3 al Real Madrid este martes 5 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu por la cuarta jornada de la Uefa Champions League.

Los goles fueron obra de Malick Thiaw, Vinicius Jr. (penal), Álvaro Morata y Tijjani Reijnders en un encuentro donde los merengues se vieron superados ante el ‘rossonero’.

Con este resultado, el conjunto del entrenador italiano Carlo Ancelotti profundiza su difícil momento, después de caer goleado 0-4 frente a Barcelona.

Cabe destacar que Milan cortó una racha de 15 años sin poder ganarle al Real Madrid por Champions League. Su última victoria había sido en octubre de 2009, también como visitante.

El próximo encuentro del Real Madrid será ante Osasuna (LaLiga), mientras que el AC Milan hará lo propio con Cagliari (Serie A).

Derrota ante el Milan.#UCL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 5, 2024

