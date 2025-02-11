Real Madrid remonta a Manchester City y se acerca a octavos de final en la Champions League

Real Madrid derrotó 2-3 a Manchester City en el Etihad Stadium este martes 11 de febrero por la ida de los playoffs de eliminación en la Uefa Champions League.

Los goles fueron obra de Erling Haaland x2 (uno de penal), Kylian Mbappé, Brahim Díaz y Jude Bellingham en un encuentro de ida y vuelta, que terminó siendo el mejor de la jornada.

El conjunto merengue fue superior en los 90 minutos; sin embargo, el equipo de Pep Guardiola se colocó dos veces arriba en el marcador y estuvo cerca de llevarse el partido. Asimismo, Jude Bellingham sentenció las cosas en los últimos instantes.

La cita de vuelta será el próximo miércoles 19 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu, donde ambas escuadras se jugarán el pase a octavos de final de la Copa de Europa.

Lee también: PSG goleó a Brest y está a un paso de los octavos de final en la Champions League

¡ADN MADRID! 😤



Con gol de Bellingham al 92', el Real Madrid remonta sobre el Manchester City y se va con ventaja para la vuelta. 🔥 pic.twitter.com/WA7tMKlZjd — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 11, 2025

Noticia al Dia