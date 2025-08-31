Real Madrid remonta ante el Mallorca y mantiene su paso perfecto en LaLiga

En una noche de emociones y carácter, el Real Madrid logró una remontada clave ante el Mallorca, imponiéndose 2-1 en el Santiago Bernabéu durante la jornada 3 de LaLiga. El conjunto blanco, dirigido por Xabi Alonso, mantiene su paso perfecto en el inicio de temporada.

El visitante sorprendió temprano con un cabezazo de Vedat Muriqi al minuto 18, silenciando momentáneamente a la afición merengue, pero la reacción fue inmediata: Arda Güler igualó las acciones al 37’ con un remate certero, y apenas un minuto después, Vinícius Jr. desató la euforia con el gol de la remontada.

Con este resultado, el Real Madrid suma nueve puntos en tres partidos y se consolida como líder del campeonato. La conexión entre juventud y experiencia, sumada al respaldo de su afición, sigue siendo el motor de un equipo que no renuncia a la gloria.

