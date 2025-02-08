Real Madrid rendirá homenaje a Marcelo en el Santiago Bernabéu

Antes del derbi madrileño que se desarrollará este sábado, el Real Madrid rendirá homenaje a Marcelo Vieira, quien fue figura del conjunto blanco, y que recientemente se retiró del fútbol tras 20 años de carrera.

Marcelo, de 36 años, destaca como uno de los futbolistas más laureados del Real Madrid, luego de ganar con los merengues 25 títulos en 16 temporadas donde vistió la camiseta de blanca. Cinco Copas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, seis Ligas, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España lo validan.

Marcelo recibirá nuevamente el calor del Santiago Bernabéu antes de las 4.00 pm, hora venezolana. En la antesala del pitazo inicial que marca la jornada 23 del fútbol español.

