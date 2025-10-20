Lunes 20 de octubre de 2025
Deportes

Real Madrid se impuso por la mínima al Getafe con gol de Mbappé

El delantero galo encaminó el triunfo de los blancos en territorio rival

Por Daniel García

Real Madrid se impuso por la mínima al Getafe con gol de Mbappé
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este 19 de octubre, el Real Madrid logró una ajustada victoria por 1-0 ante el Getafe CF en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, gracias a un gol de Kylian Mbappé que llegó justo después de la expulsión del defensor Allan Nyom.

El partido, correspondiente a la jornada de LaLiga, se mantuvo cerrado y sin grandes oportunidades hasta que el conjunto local se quedó con diez jugadores tras la tarjeta roja al franco-camerunés Nyom. Aprovechando la superioridad numérica, Mbappé rompió el empate con una definición certera que terminó siendo suficiente para asegurar los tres puntos.

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene en la cima de la clasificación y se prepara para enfrentar al FC Barcelona en el esperado Clásico del próximo domingo en el Santiago Bernabéu, un duelo que podría ser determinante en la lucha por el título.

La victoria, aunque trabajada, refuerza el buen momento del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que sigue sumando triunfos en una temporada marcada por la competitividad y la exigencia en cada jornada.

Lee también: Verstappen conquistó el GP de Estados Unidos y complica el título mundial de F1

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Real Madrid se impuso por la mínima al Getafe con gol de Mbappé

Real Madrid se impuso por la mínima al Getafe con gol de Mbappé

Errores comunes al hablar de economía política (por Jesús Castillo Molleda)

Errores comunes al hablar de economía política (por Jesús Castillo Molleda)

De Maracaibo a Hollywood: Patricia Velásquez y la leyenda de La Llorona que hoy cautiva en Netflix (Por Luz Neira Parra)

De Maracaibo a Hollywood: Patricia Velásquez y la leyenda de La Llorona que hoy cautiva en Netflix (Por Luz Neira Parra)

Verstappen conquistó el GP de Estados Unidos y complica el título mundial de F1

Verstappen conquistó el GP de Estados Unidos y complica el título mundial de F1

Wanda Rodríguez es la primera mujer umpire en la LVBP

Wanda Rodríguez es la primera mujer umpire en la LVBP

Azulejos obliga al séptimo y definitivo juego por Serie de Campeonato

Azulejos obliga al séptimo y definitivo juego por Serie de Campeonato

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Seguros Catatumbo: Balance de situación 2024

Seguros Catatumbo: Balance de situación 2024

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 20 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 20 de octubre

Glorias Deportivas del Zulia triunfan en amistoso de sóftbol

Glorias Deportivas del Zulia triunfan en amistoso de sóftbol

Cardenales doblegó a Tiburones en territorio crepuscular

Cardenales doblegó a Tiburones en territorio crepuscular

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Barcelona venció al Girona sobre la hora

Barcelona venció al Girona sobre la hora

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

Volvió a temblar en Bachaquero

Volvió a temblar en Bachaquero

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Titulares de la prensa nacional para este lunes 20 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 20 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este sábado, 18 de octubre de 2025 en el…
Deportes

Wanda Rodríguez es la primera mujer umpire en la LVBP

La joven merideña sigue sumando logros en el beisbol
Deportes

Azulejos obliga al séptimo y definitivo juego por Serie de Campeonato

Los de Toronto mantienen vivas sus aspiraciones a la Serie Mundial 2025
Deportes

Zulia campeón del Super 4 de Baloncesto sobre Silla de Ruedas

El Team Tawala del estado Zulia se coronó campeón del Campeonato Super 4 de Baloncesto sobre Silla de Ruedas, tras…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025