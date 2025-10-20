Real Madrid se impuso por la mínima al Getafe con gol de Mbappé

Este 19 de octubre, el Real Madrid logró una ajustada victoria por 1-0 ante el Getafe CF en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, gracias a un gol de Kylian Mbappé que llegó justo después de la expulsión del defensor Allan Nyom.

El partido, correspondiente a la jornada de LaLiga, se mantuvo cerrado y sin grandes oportunidades hasta que el conjunto local se quedó con diez jugadores tras la tarjeta roja al franco-camerunés Nyom. Aprovechando la superioridad numérica, Mbappé rompió el empate con una definición certera que terminó siendo suficiente para asegurar los tres puntos.

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene en la cima de la clasificación y se prepara para enfrentar al FC Barcelona en el esperado Clásico del próximo domingo en el Santiago Bernabéu, un duelo que podría ser determinante en la lucha por el título.

La victoria, aunque trabajada, refuerza el buen momento del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que sigue sumando triunfos en una temporada marcada por la competitividad y la exigencia en cada jornada.

