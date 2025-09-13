Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de Jon Aramburu

Real Madrid derrotó 1-2 a la Real Sociedad este sábado 13 de septiembre en Anoeta por la cuarta jornada de LaLiga y sigue con puntaje perfecto.

Los goles fueron obra de Kylian Mbappé (tras una gran corrida), Arda Güler (espectacular asistencia de Mbappé) y Mikel Oyarzabal (penal). El venezolano Jon Aramburu fue entró en el 57′.

Cabe destacar que Dean Huijsen se fue expulsado al 34′ de manera polémica en el conjunto merengue, tras "frenar una ocasión manifiesta de gol".

Real Madrid fue superior en la primera parte; sin embargo, sufrió en la segunda mitad el jugar con un hombre menos.

El equipo blanco no pierde un partido de LaLiga inmediatamente después de una fecha Fifa desde hace cinco años (0-1 contra el Cádiz, en octubre de 2020). A su vez, ha sumado 14 victorias y tres empates en sus últimas 17 jornadas tras partidos de selecciones.

Con este resultado, los dirigidos por Xabi Alonso son líderes del campeonato español con 12 puntos de 12 posibles, mientras que la Real Sociedad se ubica en la posición 17 con solo dos unidades.

Noticia al Día