Sábado 13 de septiembre de 2025
Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de Jon Aramburu

Kylian Mbappé y Arda Güler comandaron el triunfo

Por Christian Coronel

Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de Jon Aramburu
Real Madrid derrotó 1-2 a la Real Sociedad este sábado 13 de septiembre en Anoeta por la cuarta jornada de LaLiga y sigue con puntaje perfecto.

Los goles fueron obra de Kylian Mbappé (tras una gran corrida), Arda Güler (espectacular asistencia de Mbappé) y Mikel Oyarzabal (penal). El venezolano Jon Aramburu fue entró en el 57′.

Cabe destacar que Dean Huijsen se fue expulsado al 34′ de manera polémica en el conjunto merengue, tras "frenar una ocasión manifiesta de gol".

Real Madrid fue superior en la primera parte; sin embargo, sufrió en la segunda mitad el jugar con un hombre menos.

El equipo blanco no pierde un partido de LaLiga inmediatamente después de una fecha Fifa desde hace cinco años (0-1 contra el Cádiz, en octubre de 2020). A su vez, ha sumado 14 victorias y tres empates en sus últimas 17 jornadas tras partidos de selecciones.

Con este resultado, los dirigidos por Xabi Alonso son líderes del campeonato español con 12 puntos de 12 posibles, mientras que la Real Sociedad se ubica en la posición 17 con solo dos unidades.

Temas:

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

Atención jubilados: Ya está por caer el bono por Patria

Atención jubilados: Ya está por caer el bono por Patria

Peligro en el set: Henry Cavill se lesionó y paralizaron las grabaciones de ‘Los Inmortales’ hasta el 2026

No se conocen los detalles de la gravedad del accidente ni la manera en la que sucedió. Los fanáticos esperan que ‘Superman’ se recupere pronto
José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

Antes de su suspensión de 80 juegos por uso de sustancias prohibidas, Alvarado contaba con récord de cuatro victorias y una derrota, con efectividad de 2.70 y siete salvados
Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

La semana pasada, el técnico español sufrió un accidente al montar en bicicleta, de la que se cayó
Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

El número ’10’ se quedó en el gimnasio realizando tratamiento específico y diferenciado para mejorar de sus problemas físicos


