Real Madrid superó a Villarreal y se subió a la cima de LaLiga

Real Madrid derrotó 2-1 a Villarreal en el estadio La Cerámica este sábado 15 de marzo por la jornada 29 de LaLiga. Los goles fueron obra de Juan Foyth y Kylian Mbappé x2.

Kylian Mbappé llegó a 20 goles y se colocó a un tanto del polaco Robert Lewandowski (Barcelona) en la lucha por el título de goleo.

Con este resultado, el conjunto de Carlo Ancelotti se subió a la cima de LaLiga y cuenta con 60 puntos, a la espera del partido de este domingo entre Barcelona (57) y Atlético de Madrid (56).

Por su parte, Villarreal es quinto con 40 unidades y pelea por un puesto en la próxima Uefa Champions League.

Lee también: Lando Norris se quedó con la Pole Position para el Gran Premio de Australia

Noticia al Dia