Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Real Madrid continúa su camino firme hacia la recuperación de la corona en la Champions League, y este miércoles en el Santiago Bernabéu, logró una victoria por 1-0 ante la Juventus gracias a un gol de Jude Bellingham (su primero en la temporada).

El partido contó oportunidades para ambos equipos. Sin embargo, el Madrid supo aprovechar la calidad de sus jugadores clave y generó ocasiones para aumentar la ventaja.

Thibaut Courtois fue fundamental en momentos críticos, mientras que Vinícius, con su habilidad para el desborde, contribuyó a abrir el marcador en el minuto 57.

Después de un regate dentro del área, su remate de zurda impactó en el poste, y Bellingham estuvo atento para capitalizar el rebote y anotar.

Tras el gol, la Juventus buscó el empate y generó varias ocasiones, pero se encontró con un Courtois en gran forma y la falta de definición de sus delanteros.

Con esto, el conjunto de Xabi Alonso mantiene un puntaje perfecto tras las primeras tres jornadas de la fase de grupos del mejor torneo europeo a nivel clubes.

El equipo de Igor Tudor, por su parte, acumula dos empates y una derrota en esta fase de grupos.

Noticia al Día