Sábado 20 de septiembre de 2025
Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

El equipo blanco acumula cinco victorias y mantiene su paso perfecto en el balompié español

Por Daniel García

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga
Foto: Agencias
El Real Madrid continúa imparable en LaLiga tras sumar su quinta victoria consecutiva, esta vez frente al RCD Espanyol, con un marcador de 2-0 en el Santiago Bernabéu.

Los goles llegaron gracias a dos brillantes definiciones de Eder Militao (minuto 22) y Kylian Mbappé (minuto 47), que sellaron una actuación sólida ante un Espanyol que sufrió su primera derrota de la temporada.

El técnico Xabi Alonso volvió a sorprender con su estrategia táctica, apostando por una formación ofensiva con cuatro atacantes. Entre las novedades destacó el regreso de Vinícius Junior al once titular, tras haber iniciado desde el banquillo en dos ocasiones esta temporada. También fue el debut como titular de Gonzalo García, joven promesa y máximo goleador del último Mundial de Clubes, quien hasta ahora había tenido escasa participación en la campaña liguera.

El conjunto merengue mostró solidez en todas sus líneas, con una defensa firme y un medio campo dinámico que permitió transiciones rápidas y efectivas. El Espanyol, por su parte, no logró encontrar espacios ni generar peligro real, viéndose superado por la intensidad y el control del equipo blanco.

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene en lo más alto de la tabla, consolidando su candidatura al título y dejando claro que la profundidad de su plantilla y la visión táctica de Alonso están dando frutos.

Lee también: Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

