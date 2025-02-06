Martes 19 de agosto de 2025
Deportes

Real Madrid venció al Leganés para pasar a las semifinales de la Copa del Rey

El cuadro merengue pasó a la siguiente instancia con suspenso tras la igualdad del rival

Por Daniel García

Real Madrid venció al Leganés para pasar a las semifinales de la Copa del Rey
Un gol de cabeza en el añadido del canterano Gonzalo García, máximo goleador en la Primera Federación con el Castilla, el Real Madrid dejó atrás al Leganés en la Copa del Rey con marcador de 3-2.

Madrid tomó la delantera 2-0, pero el Leganés igualó para finalmente decidir en los últimos minutos García y sellar el pase a la semifinal del torneo español. Las anotaciones fueron obras de Luka Modric (18), Endrick (25) y Gonzalo García al 90+3. Por Leganés, un doblete Juan Díaz colocó la paridad momentánea.

Las bajas y las rotaciones hicieron que Carlo Ancelotti asumiera el riesgo de ‘experimentar’ en un contexto, el de un partido a todo o nada, y ante un rival, verdugo este curso de Barcelona y Atlético, que podía invitar a no hacerlo.

Andriy Lunin bajo palos; pareja de centrales inédita con los canteranos Jacobo Ramón y Raúl Asencio; Fede Valverde de lateral derecho; Brahim Díaz, Arda Güler y Endrick en el frente de ataque junto a Rodrygo.

Noticia al Día / EFE

