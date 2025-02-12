Real Madrid y Barcelona podrían medirse en la final de la Copa del Rey tras el sorteo de semifinales

Este miércoles 12 de febrero, se desarrolló el sorteo de semifinales de la Copa del Rey que iniciará entre los días 25 y 27 del presente mes.

Barcelona-Atlético de Madrid y Real Sociedad-Real Madrid serán las semifinales de la Copa del Rey española 2024/25, según el sorteo que se celebró en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas (Madrid).

Barcelona y Real Sociedad serán locales en la primera jornada de ida. La vuelta será en ambos casos en la capital de española, en el Metropolitano y en el Santiago Bernabéu, entre el 1 y el 3 de abril.

