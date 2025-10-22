Miércoles 22 de octubre de 2025
Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

El duelo entre gigantes europeos es el plato fuerte de la jornada

Por Daniel García

Foto: Agencias
El cierre de la fecha 3 de la fase de grupos de la Uefa Champions League 2025-2026 promete grandes emociones, con nueve encuentros programados para este miércoles 22 de octubre. El más llamativo de todos es, sin duda, el choque entre dos gigantes del fútbol europeo: Real Madrid vs Juventus,

El Real Madrid, que continúa su paso perfecto en la Champions, afrontará este compromiso con la intención de mantener su invicto en fase de grupos, aprovechando su localía en el Santiago Bernabéu. La victoria no solo consolidaría su liderato en Champions, sino que también serviría como impulso anímico de cara al esperado duelo en LaLiga frente al eterno rival, el FC Barcelona.

A continuación, los horarios previstos para la jornada de este miércoles en la máxima competición de clubes europeos

Horario 12.45 p.m

Athletic Club vs Qarabag

Galatasaray vs Bodo/Glimt

Horario 3.00 p.m.

Mónaco vs Tottenham

Atalanta vs Slavia Praga

Chelsea vs Ajax

Eintracht Frankfurt vs Liverpool

Bayern Múnich vs Brujas

Real Madrid vs Juventus

Sporting CP vs Olympique de Marsella

