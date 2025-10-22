Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

El cierre de la fecha 3 de la fase de grupos de la Uefa Champions League 2025-2026 promete grandes emociones, con nueve encuentros programados para este miércoles 22 de octubre. El más llamativo de todos es, sin duda, el choque entre dos gigantes del fútbol europeo: Real Madrid vs Juventus,
El Real Madrid, que continúa su paso perfecto en la Champions, afrontará este compromiso con la intención de mantener su invicto en fase de grupos, aprovechando su localía en el Santiago Bernabéu. La victoria no solo consolidaría su liderato en Champions, sino que también serviría como impulso anímico de cara al esperado duelo en LaLiga frente al eterno rival, el FC Barcelona.
A continuación, los horarios previstos para la jornada de este miércoles en la máxima competición de clubes europeos
Horario 12.45 p.m
Athletic Club vs Qarabag
Galatasaray vs Bodo/Glimt
Horario 3.00 p.m.
Mónaco vs Tottenham
Atalanta vs Slavia Praga
Chelsea vs Ajax
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Bayern Múnich vs Brujas
Real Madrid vs Juventus
Sporting CP vs Olympique de Marsella
