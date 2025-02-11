Real Madrid y Manchester City protagonizarán la fase eliminatoria de Champions que inicia este martes

A partir de este martes 11 de febrero, inicia la fase eliminatoria de la Uefa Champions League, donde los equipos que no lograron ingresar entre los ocho mejores, disputarán la eliminación hacia los octavos de final de la competición.

El plato fuerte de la jornada del día estará centrado en el duelo de ida entre Manchester City y Real Madrid, equipos que se volverán a medir por cuarta edición consecutiva, protagonizando un clásico europeo habitual en este tipo de torneo.

El choque entre blancos y ciudadanos será en el Etiah Stadium de Manchester a las 4.00 pm, hora venezolana. Previamente, a la 1.45 pm, en el estadio de Roudourou, Stade Brestois recibirá al Paris Saint-Germain, mientras que en simultáneo al enfrentamiento entre ingleses y españoles, Sporting Lisboa recibirá al Borussia Dortmund en el José Alvalade y Juventus hará lo propio con PSV Eindhoven en el Juventus Stadium.

