Real Madrid ya se encuentra en Manchester para el duelo ante el City

Este lunes 10 de febrero, el Real Madrid aterrizó a Manchester para afrontar el primer juego de playoffs ante el elenco dirigido por Pep Guardiola.

El conjunto español presentará una plantilla repleta de bajas defensivas, con las ausencias por lesión de Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Éder Militao, David Alaba y Antonio Rüdiger.

Asimismo, contará con la incorporación de cinco nuevos canteranos. El portero Sergio Mestre, los defensas Jacobo Ramón y Lorenzo Aguado, el centrocampista Chema Andrés y el delantero Gonzalo García.

El Real Madrid disputa la nueva fase de play-offs eliminatorios de la Liga de Campeones, para pelear por el acceso a octavos de final que no logró de forma directa en la liguilla, ante el Manchester City.

La ida en el Etihad será mañana martes a las 4.00 pm, con la vuelta del miércoles 19 en la vuelta en el Santiago Bernabéu.

Lee también: Ronald Acuña se reporta a los entrenamientos de Bravos