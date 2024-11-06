Realizarán en el Consejo Legislativo del Estado Zulia una sesión solemne por el Día de Luis Aparicio

Todo está listo para la celebración del Día de Luis Aparicio en el Salón Principal del Consejo Legislativo del Estado Zulia, en un acto que se efectuará el próximo 13 de noviembre.

La legisladora Iraida Villasmil, presidente del CLEZ, fue la encargada de dar la información, destacando la importancia de esa fecha tan especial para el deporte, no solo del Zulia, sino de toda Venezuela. Se conoció que la propuesta para realizar esta sesión solemne la realizó el legislador Edgar Antúnez, vicepresidente de la Comisión de Deportes.



"Para nosotros es un orgullo poder rendirle estos honores a Luis Aparicio Montiel, el mejor deportista en la historia de Venezuela y nacido acá, en Maracaibo, en nuestro estado Zulia. Por eso no dudamos en aceptar esta propuesta y le queremos hacer esta sesión solemne a Luis Aparicio Montiel el día 13, como parte de la semana en la que celebramos su día".



La presidente de CLEZ también detalló que el Orador de Orden en esa sesión será el periodista deportivo, investigador y escritor zuliano Eliexser Pirela Leal; y que igualmente honrarán a otra leyenda del béisbol, como es Guillermo "Memo" Larreal.



Entre los invitados especiales a la cita se deben mencionar a el profesor Enrry Rosales Fuenmayor, directivo de la Federación Venezolana de Beisbol; Douglas Urribarrí, presidente de la Fundación Glorias Deportivas de Venezuela sub sede Zulia, Eleazar Monsalve, vicepresidente de esa fundación; Luis Urribarrí, directivo regional Zulia de las Glorias deportivas; Franklin García, presidente de la Asociación Zuliana de sóftbol; Marcos Borregales, leyenda del deporte venezolano y María Aparicio, hermana del homenajeado.



Aparicio Montiel, quien en abril pasado cumplió 90 años, es el único venezolano miembro del Salón de la Fama del béisbol, allá en Cooperstown y fue el cuarto latino con esa distinción, cuando en su oportunidad lideró al grupo de candidatos de la Clase 1984, emulando al puertorriqueño Roberto Clemente, al cubano Martín Dihigo y al dominicano Juan Marichal.

Nota de prensa

