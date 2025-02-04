Recital de Brunson condujo a la victoria de los Knicks

Los Knicks de Nueva York derrotaron a los Rockets de Houston con marcador de 124-118 durante la jornada de este lunes en la NBA. Los neoyorquinos se apoyaron de Jalen Brunson, quien fue el más destacado en la ofensiva.

Brunson otorgó 42 puntos, seis rebotes y diez, comandando la remontada en un emocionante duelo que se decidió en el último cuarto.

Asimismo, sumaron Mikal Bridges (22 puntos), el dominicano Karl-Anthony Towns (22 puntos y nueve rebotes), mientras que Josh Hart (19 puntos y ocho rebotes) en los Knicks que cierran marca de 6-2 en sus últimos ocho duelos.

El más destacado de los texanos fue Amen Thompson, quien quedó el triple-doble tras firmar (25 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias).

