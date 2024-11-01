Red Machine y Lady Bots se alistan para el Campeonato Mundial de Robótica en Turquía

El equipo Red Machine del Liceo Los Robles participa en la categoría Futuros Ingenieros en la competencia de WRO (World Robot Olympiad). Este se conforma por Juan Diego Cano, Samuel Galban y Ángel Rodríguez, mientras que la olimpiada mundial de robótica consta de ocho categorías.

Cabe destacar que Futuros Ingenieros es una categoría abierta de adolescentes entre 14 y 19 años, siendo una de las más complejas. El reto de la misma consiste en diseñar el hardware y el software o programación de un robot que sea completamente autónomo en un campo de juego para resolver distintos retos.

Foto: Wilberth Marval

El equipo participó en la primera presentación de Venezuela en el exterior que tuvo sede en Panamá en el año 2023 y en 2024, luego de cumplir con las competencias regionales y nacionales, quedaron seleccionados para representar a Venezuela en Turquía el 28, 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Izmir.

Por su parte, Lady Bots, del Colegio Altamira, representará en la competencia de la WRO (World Robot Olympiad) en la Categoría Misiones Robóticas Elementary.

Foto: Wilberth Marval

El conjunto está conformado por las alumnas Marcela Guerra, María Paula Cano e Isabella Cano. Esta categoría es una competencia en la cual hay que programar un robot, utilizando kids de la marca Lego, diseñar el armado que corresponda a la solución que se quiera plantear y luego cumplir varias misiones en una mesa con obstáculos, los cuales tienen distinta valoración de puntaje.

El tema de la competencia de este año es Aliados de la Tierra, por ello la Categoría Misiones Robóticas se trata de un robot que cumplirá misiones de cosecha, siembra y regado. Cada misión tiene una valoración en puntaje y todas deben hacerse en un lapso máximo de dos minutos.

Foto: Wilberth Marval

Lady Bots es un equipo que ha participado en varias competencias de robótica desde marzo. De esta manera, las niñas hicieron lazos de amistad para conformar lo que ahora es el equipo que participará en la olimpiada mundial de robótica, siendo su primera representación internacional, la cual se llevará a cabo en Turquía para las fechas 28,29 y 30 de noviembre del presente año.

