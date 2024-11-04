Viernes 22 de agosto de 2025
Renato Núñez fue nombrado Jugador del Mes en la LVBP

Renato Núñez, pieza fundamental en la ofensiva de los Navegantes del Magallanes se llevó el premio de Jugador del Mes…

Por Daniel García

Renato Núñez fue nombrado Jugador del Mes en la LVBP
Renato Núñez, pieza fundamental en la ofensiva de los Navegantes del Magallanes se llevó el premio de Jugador del Mes de octubre tras su destacada actuación en las primeras semanas de liga con el cuadro dirigido por Eduardo Pérez.

Núñez en 16 compromisos con su equipo, disparó 24 indiscutibles que incluyeron ocho vuelacercas, impulsó 20 carreras y anotó 14, promediando 414 con el madero.

El pelotero magallanero logró la distinción tras alcanzar el 63% de los votos emitidos por parte de la prensa acreditada, superando a su compañero Junior Guerra, y a Lenyn Sosa de Leones del Caracas.

