René Pinto fue adquirido en waivers por Orioles de Baltimore

El pelotero venezolano René Pinto fue adquirido este lunes 4 de noviembre en waivers por Orioles de Baltimore, desde los Rays de Tampa Bay.

Cabe destacar que en 2024, Pinto fue el receptor inaugural de los Rays de Tampa Bay; sin embargo, solo jugó 14 encuentros en las mayores antes de ser bajado a Triple A.

Allí en Ligas Menores, el catcher dejó números de 191/.257/.373 y 11 cuadrangulares en 230 apariciones al plato, repartidos en 53 juegos.

Por otro lado, el criollo cuenta de por vida 231/.263/404 con 10 jonrones en 237 viajas a home. También hay que mencionar que Pinto ha jugado nueve compromisos en esta temporada de la LVBP (ocho con Navegantes del Magallanes y uno con Leones del Caracas).

We have claimed C René Pinto off waivers from the Tampa Bay Rays and RHP Thaddeus Ward off waivers from the Washington Nationals.



Welcome to Baltimore, guys! pic.twitter.com/EfJ7OS6nJQ — Baltimore Orioles (@Orioles) November 4, 2024

